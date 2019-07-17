Снятым из-за подписей кандидатам не удалось собрать на Трубной даже пары сотен человек

Получившие отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму представители так называемой оппозиции устроили в Москве «акцию» в поддержку якобы «независимых» кандидатов. На мероприятие пришли менее 200 человек, хотя оппозиционеры заявляли о поддержке десяти тысяч избирателей, пишет Nation News.

Организаторы заявляли, что целью мероприятия является якобы встреча с зарегистрированным кандидатом - Сергеем Цукасовым. Однако по факту все внимание перетянули на себя именно те кандидаты, которых не зарегистрировали.

Несостоявшиеся кандидаты в Мосгордуму призывают своих сторонников добиваться, чтобы их все-таки допустили до выборов, несмотря на грубые нарушения при сборе подписей. А нарушений было предостаточно. например, Любовь Соболь уличили в подделке автографов избирателей. Правоохранители нашли в центре Москвы цех по производству поддельных подписных листов в ее пользу.

Позже стало известно, что в подписных листах Соболь стоят автографы «мертвых душ». Впрочем, бывшая кандидатка даже не стыдится своих методов - на заседании Окружной комиссии предложили провести минуту молчания в память об усопшей, чью подпись подделали, но Соболь, игнорируя всех, попыталась устроить скандал.

Представители оппозиции не смогли пережить позор с подделкой подписей и не захотели попытаться доказать подлинность подписей через суд, а просто стали призывать толпу идти на беспорядки и нарушение закона. Однако с каждым днем число готовых поддержать их людей все меньше.

Ранее Окружная комиссия отказала в регистрации кандидатом в депутаты МГД Любови Соболь, Илье Яшину, Ивану Жданову в связи с тем, что они сдали фальшивые подписи.