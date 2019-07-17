США продолжат сотрудничать с Турцией с учетом ограничений по С-400

Соединенные Штаты намерены продолжить сотрудничество с Турцией, но с учетом ограничений, связанных с поставками российских ЗРК С-400. Об этом говорится в заявлении Белого дома в среду, 17 июля.

«Как союзники по НАТО, наши отношения многослойны и не сосредоточены исключительно на F-35. Наши военные отношения крепкие, и мы будем продолжать активно сотрудничать с Турцией, учитывая ограничения, связанные с С-400», — сказано в сообщении.

Ранее в Белом доме заявили, что покупка Анкарой С-400 у Москвы делает невозможной продажу Турции американских истребителей F-35. Договор на поставки четырех дивизионов С-400 за два с половиной миллиарда долларов РФ и Турция заключили В 2017 году. После сделки США потребовали отказаться от С-400 и взамен купить американские ЗРК Patriot.

Вашингтон также пригрозил задержать или отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал договор по С-400 самым важным в новейшей истории страны.