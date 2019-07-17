Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Руководители РЭО раскроют свои зарплаты

Руководители РЭО раскроют свои зарплаты

 Снятым из-за подписей кандидатам не удалось собрать на Трубной даже пары сотен человек

Снятым из-за подписей кандидатам не удалось собрать на Трубной даже пары сотен человек
Секретной пыточной на Украине займется немецкий депутат

Секретной пыточной на Украине займется немецкий депутат

 Сенатор Климов объяснил, для чего СБУ придумала водителя «Бука»

Сенатор Климов объяснил, для чего СБУ придумала водителя «Бука»
Пентагон отправил дополнительные войска на границу с Мексикой

Пентагон отправил дополнительные войска на границу с Мексикой

 Глава МИД Венесуэлы заявил, что Мадуро посетит Россию в 2019 году

Глава МИД Венесуэлы заявил, что Мадуро посетит Россию в 2019 году
Руководители РЭО раскроют свои зарплаты

Руководители РЭО раскроют свои зарплаты

 Снятым из-за подписей кандидатам не удалось собрать на Трубной даже пары сотен человек

Снятым из-за подписей кандидатам не удалось собрать на Трубной даже пары сотен человек
Секретной пыточной на Украине займется немецкий депутат

Секретной пыточной на Украине займется немецкий депутат

 Сенатор Климов объяснил, для чего СБУ придумала водителя «Бука»

Сенатор Климов объяснил, для чего СБУ придумала водителя «Бука»
Пентагон отправил дополнительные войска на границу с Мексикой

Пентагон отправил дополнительные войска на границу с Мексикой

 Глава МИД Венесуэлы заявил, что Мадуро посетит Россию в 2019 году

Глава МИД Венесуэлы заявил, что Мадуро посетит Россию в 2019 году
22:02   17 Июля 2019
Весь мир

США продолжат сотрудничать с Турцией с учетом ограничений по С-400

США продолжат сотрудничать с Турцией с учетом ограничений по С-400

Соединенные Штаты намерены продолжить сотрудничество с Турцией, но с учетом ограничений, связанных с поставками российских ЗРК С-400. Об этом говорится в заявлении Белого дома в среду, 17 июля. 

«Как союзники по НАТО, наши отношения многослойны и не сосредоточены исключительно на F-35. Наши военные отношения крепкие, и мы будем продолжать активно сотрудничать с Турцией, учитывая ограничения, связанные с С-400», — сказано в сообщении.

Ранее в Белом доме заявили, что покупка Анкарой С-400 у Москвы делает невозможной продажу Турции американских истребителей F-35. Договор на поставки четырех дивизионов С-400 за два с половиной миллиарда долларов РФ и Турция заключили В 2017 году. После сделки США потребовали отказаться от С-400 и взамен купить американские ЗРК Patriot.

Вашингтон также пригрозил задержать или отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал договор по С-400 самым важным в новейшей истории страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сша #турция #с-400

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...