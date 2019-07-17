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21:59   17 Июля 2019
Весь мир

Два пуска американских ракет с военными спутниками отложили из-за технических проблем

Два пуска американских ракет с военными спутниками отложили из-за технических проблем

Пуски ракет-носителей Atlas-5 и Delta-4 с военными космическими аппаратами были запланированы на июль, однако из-за технических проблем их отложили до августа.

Об этом проинформировала компания United Launch Alliance (ULA). Она отметила, что старт ракеты Delta-4 со вторым навигационным спутником GPS-3 произойдет не ранее 22 августа.

Отсрочка обусловлена обнаруженной проблемой, возникающей при наземном тестировании неназванного узла на предприятии одного из поставщиков. Для замены узла на ракете и его повторного тестирования специалистам необходимо дополнительное время.

Ранее пуск переносили из-за неисправной батареи.

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Автор: Ольга Шпакова
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