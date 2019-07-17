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21:45   17 Июля 2019
Весь мир

США не продадут Турции истребители F-35

США не продадут Турции истребители F-35

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 делает невозможной продажу Анкаре американских истребителей F-35.

По ее словам, F-35 не совместима с российской платформой сбора разведывательной информации, которая будет задействована для изучения продвинутых возможностей самолета. Гришэм также напомнила, что Вашингтон предлагал Анкаре «перейти в начало очереди» на покупку американских ЗРК Patriot, но не достиг успеха.

Ранее Россия начала поставки С-400 Турции. Руководство страны закупило российское вооружение вопреки возражениям и угрозам санкций от США.

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Автор: Арсений Аскольский

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