Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Руководители РЭО раскроют свои зарплаты

Руководители РЭО раскроют свои зарплаты

 Снятым из-за подписей кандидатам не удалось собрать на Трубной даже пары сотен человек

Снятым из-за подписей кандидатам не удалось собрать на Трубной даже пары сотен человек
Секретной пыточной на Украине займется немецкий депутат

Секретной пыточной на Украине займется немецкий депутат

 Сенатор Климов объяснил, для чего СБУ придумала водителя «Бука»

Сенатор Климов объяснил, для чего СБУ придумала водителя «Бука»
Пентагон отправил дополнительные войска на границу с Мексикой

Пентагон отправил дополнительные войска на границу с Мексикой

 Глава МИД Венесуэлы заявил, что Мадуро посетит Россию в 2019 году

Глава МИД Венесуэлы заявил, что Мадуро посетит Россию в 2019 году
Руководители РЭО раскроют свои зарплаты

Руководители РЭО раскроют свои зарплаты

 Снятым из-за подписей кандидатам не удалось собрать на Трубной даже пары сотен человек

Снятым из-за подписей кандидатам не удалось собрать на Трубной даже пары сотен человек
Секретной пыточной на Украине займется немецкий депутат

Секретной пыточной на Украине займется немецкий депутат

 Сенатор Климов объяснил, для чего СБУ придумала водителя «Бука»

Сенатор Климов объяснил, для чего СБУ придумала водителя «Бука»
Пентагон отправил дополнительные войска на границу с Мексикой

Пентагон отправил дополнительные войска на границу с Мексикой

 Глава МИД Венесуэлы заявил, что Мадуро посетит Россию в 2019 году

Глава МИД Венесуэлы заявил, что Мадуро посетит Россию в 2019 году
21:36   17 Июля 2019
Весь мир

МИД Ирана осудил нападение на сотрудников турецкого генконсульства в Ираке

МИД Ирана осудил нападение на сотрудников турецкого генконсульства в Ираке

Тегеран решительно осуждает атаку на сотрудников генконсульства Турции в иракском Эрбиле, заявил представитель иранского МИД Аббас Мусави. Он также выразил соболезнования турецкому народу и семьям жертв.

На сайте МИД Ирана приведены слова Мусави, который сказал, что терроризм является страшным явлением. Он призвал положить конец финансовой поддержке террористов.

Ранее в среду стало известно, что в столице Иракского Курдистана произошло вооруженное нападение на ресторан, где находились сотрудники турецкого консульства. СМИ писали, что жертвами инцидента стали трое турецких дипломатов.

Анкара подтвердила гибель одного дипломата и пообещала, что виновные будут найдены.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#турция #иран #происшествия #мид ирана

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...