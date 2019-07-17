МИД Ирана осудил нападение на сотрудников турецкого генконсульства в Ираке

Тегеран решительно осуждает атаку на сотрудников генконсульства Турции в иракском Эрбиле, заявил представитель иранского МИД Аббас Мусави. Он также выразил соболезнования турецкому народу и семьям жертв.

На сайте МИД Ирана приведены слова Мусави, который сказал, что терроризм является страшным явлением. Он призвал положить конец финансовой поддержке террористов.

Ранее в среду стало известно, что в столице Иракского Курдистана произошло вооруженное нападение на ресторан, где находились сотрудники турецкого консульства. СМИ писали, что жертвами инцидента стали трое турецких дипломатов.

Анкара подтвердила гибель одного дипломата и пообещала, что виновные будут найдены.