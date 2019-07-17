Киев готов обменяться пленными с ДНР и ЛНР

Киев подтвердил готовность в кратчайшие сроки провести подготовку к взаимному обмену пленными по формуле «69 на 208», сообщил пресс-секретарь украинского экс-президента Леонида Кучмы.

Власти Луганской Народной Республики готовы передать Киеву 19 пленных в обмен на 107 сторонников ЛНР, сообщил представитель Луганска в ходе переговоров.

Ранее сообщалось, что республиканские власти предложили Киеву обменять пленных по принципу «всех на всех». В руководстве ДНР заявили, что на подконтрольной Киеву территории находится 101 пленный, в ДНР же удерживается 50 украинцев. Предыдущий обмен состоялся 28 июня в Минске — нескольких украинских граждан передали Киеву.