 Секретной пыточной на Украине займется немецкий депутат

Депутат бундестага Вальдемар Хердт от партии «Альтернатива для Германии» намерен разобраться с информацией о секретной пыточной в Мариуполе после заявлений выживших пленных.

Ранее РИА Новости опубликовали доказательства существования секретной тюрьмы полка «Азов» в аэропорту Мариуполя — пыточная появилась в 2014 и просуществовала минимум два года. Происходящее там зафиксировала Мониторинговая миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине: наблюдатели зафиксировали 16 случаев незаконных задержаний на территории аэропорта.

Выжившие сообщили журналистам о пытках электричеством, истязаниях бензопилой и практике оставлять пленных ночевать в яме с трупами. Погибшие официально считаются пропавшими без вести. Телеканал «360» спросил у депутата Хердта о дальнейших действиях бундестага.