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20:58   17 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Секретной пыточной на Украине займется немецкий депутат

Секретной пыточной на Украине займется немецкий депутат

Депутат бундестага Вальдемар Хердт от партии «Альтернатива для Германии» намерен разобраться с информацией о секретной пыточной в Мариуполе после заявлений выживших пленных.

Ранее РИА Новости опубликовали доказательства существования секретной тюрьмы полка «Азов» в аэропорту Мариуполя — пыточная появилась в 2014 и просуществовала минимум два года. Происходящее там зафиксировала Мониторинговая миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине: наблюдатели зафиксировали 16 случаев незаконных задержаний на территории аэропорта. 

Выжившие сообщили журналистам о пытках электричеством, истязаниях бензопилой и практике оставлять пленных ночевать в яме с трупами. Погибшие официально считаются пропавшими без вести. Телеканал «360» спросил у депутата Хердта о дальнейших действиях бундестага.

«Я попрошу своих коллег оценить и проверить эту информацию. Мы попробуем также пособирать данные по своим каналам. Об этом должны знать. Если эти материалы действительно достоверные и легальные, то мы с удовольствием возьмемся за эту тему», — заявил немецкий депутат.

 Секретной пыточной на Украине займется немецкий депутат

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Автор: Тимофей Булочкин
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