Режим ЧС из-за паводка ввели еще в одном районе Пермского края

МЧС Пермского края сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации в Гайнском районе региона.

Как сообщается на сайте ведомства, в поселке Сейва из-за дождевого паводка оказались подтоплены 24 придомовые территории, в связи с чем в районе введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Отмечается, что ситуация пока не требует проведения эвакуации населения.

Ранее подтопления произошли в Бардымском, Сивинском, Кудымкарском и Юрлинском районах Пермского края.

На сегодняшний день известно о 647 госпитализированных из-за наводнения в Иркутской области. В их числе 145 детей.