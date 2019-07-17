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20:52   17 Июля 2019
Россия

Режим ЧС из-за паводка ввели еще в одном районе Пермского края

Режим ЧС из-за паводка ввели еще в одном районе Пермского края

МЧС Пермского края сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации в Гайнском районе региона. 

Как сообщается на сайте ведомства, в поселке Сейва из-за дождевого паводка оказались подтоплены 24 придомовые территории, в связи с чем в районе введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Отмечается, что ситуация пока не требует проведения эвакуации населения.

Ранее подтопления произошли в Бардымском, Сивинском, Кудымкарском и Юрлинском районах Пермского края.

На сегодняшний день известно о 647 госпитализированных из-за наводнения в Иркутской области. В их числе 145 детей.

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Автор: Ольга Шпакова
#мчс #россия #происшествия #паводок #пермский край

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