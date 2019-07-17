Глава МИД Ирана заявил, что Европа хочет сохранить СВПД, но не готова платить за это
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф заявил, что европейские партнеры СВПД, но не готовы платить за это. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 17 июля.
«Думаю, европейцы хотят защитить СВПД, но, к сожалению, они не готовы заплатить хоть что-то, они не готовы инвестировать в безопасность», — заявил министр.
По его словам, Европа позволяет США устанавливать свою повестку.
Историческое соглашение между Ираном и международными посредниками (РФ, США, Британия, КНР, Франция, Германия) заключили в июле 2015 года. Был принят СВПД, который накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на отмену антииранских санкций. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: американский лидер Дональд Трамп 8 мая объявил, что США выходят из сделки. После этого Вашингтон возобновил санкции против Тегерана.
Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Позже власти страны заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке из-за того, что страны-члены СВПД не выполнили требования Тегерана в течение 60 дней. Согласно недавним сообщениям, Иран довел уровень обогащения урана до 4,5% (лимит по ядерной сделке составил 3,67%).