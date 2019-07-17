ДНР и ЛНР предложили Киеву срочно обменяться пленными

Донецкая и Луганская Народные Республики предложили Киеву ускорить обмен пленными и обменяться по принципу «всех на всех».

«Сегодня республики сделали предложение в срочном порядке произвести обмен удерживаемыми по формуле «всех на всех», — заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова РИА Новостям.

Украинская сторона пообещала в течении шести недель окончательно подготовить список, после чего дату обмена назначит контактная группа по Донбассу.

Морозова отметила, что 101 пленный, запрашиваемые Республиками, находятся на подконтрольной Киеву территории. Еще 50 украинцев остаются пленными в ДНР. Напомним, 28 июня в Минске состоялось освобождение нескольких украинских граждан — их республиканские власти передали Киеву.

В среду 17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства РФ жителям всего Донбасса, а не только ДНР и ЛНР. В тот же день все рабочие подгруппы по урегулированию конфликта на Донбассе начали переговоры в Минске.