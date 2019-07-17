Скончался режиссер Юрий Прохоров

Актер и режиссер Юрий Прохоров ушел из жизни в 79 лет, проинформировали на сайте Союза кинематографистов. Отмечается, что он умер накануне, 16 июля.

Союз кинематографистов России выразил семье и близким Прохорова соболезнования.

Уже определена дата и место прощания: проводить режиссера в последний путь можно будет 19 июля в 11:00 в московском Храме Петра и Павла в Лефортово.

Юрий Прохоров в 1967 году окончил актерское отделение Горьковского театрального училища. На его счету около 20 работ. В качестве второго режиссера он работал с такими режиссерами как Виктор Титов («Здравствуйте, я ваша тетя»), Владимир Мотыль («Несут меня кони») и другими известными персонами.