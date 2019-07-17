Пекин высоко оценил слова Лаврова о мифе о «китайской угрозе»

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью изданию «Аргументы и факты» прокомментировал информацию о том, что на Дальнем Востоке и в Сибири проживают 12 миллионов китайцев. Он усомнился в достоверности этих показателей и отметил, что связанные с такими показателями страхи «явно преувеличены».

Как отмечает News.ru, пограничный вопрос России и Китая давно урегулирован - отсутствие территориальных претензий отображено в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который был подписан в 2001 году. Поэтому миф о «китайской угрозе» распространяют те, кого волнует конструктивное развитие российско-китайских связей, считает министр.

Пекине решил официально отреагировать на интервью российского министра. В МИД Китая заявили, что поддерживают позицию Лаврова и ценят его слова о российско-китайских отношениях. Представитель МИД КНР Гэн Шуан подчеркнул, что попытки спровоцировать раскол между Китаем и Россией обречены на провал.

Однако не все эксперты придерживаются позиции Москвы. РИА Новости опубликовало статью, в которой говорится, что множество экспертов поддерживают тему китайской угрозы и колониального гнета инвестиций.