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20:28   17 Июля 2019
Россия

Политолог из Нидерландов считает расследование катастрофы MH17 односторонним

Политолог из Нидерландов считает расследование катастрофы MH17 односторонним

Пассажирский Boeing «Малазийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул пять лет назад в Донбассе, где шли боевые действия. На борту находились 298 человек, все они погибли. Запад и Украина поспешили обвинить в катастрофе Россию.

Политолог из Нидерландов и автор книги о трагедии в Донбассе Йост Нимоллер в беседе с «360» назвал суд по делу MH17 односторонним. По его мнению, главная проблема расследования заключается в отсутствии объективности. Следствие изначально искало подтверждения вины Москвы которую назначили виновной. Учитывали только заявления и факты в пользу такой версии.

«Неудивительно, что для них это оказалось довольно трудно, ведь таких свидетельств не очень много. Я говорю о том, что можно считать реальным доказательством», — считает эксперт.

Политолог из Нидерландов считает расследование катастрофы MH17 односторонним

Нидерланды подтвердили, что получили от спецслужб Украины материалы, включая записи телефонных разговоров. Однако к достоверности источников есть вопросы. Нимоллер считает, что все заявлении в расследовании политические и делаются лишь для СМИ. Он также отметил, что суд должен был проходить на Украине, поскольку части самолета рухнули на ее территории.

Игнорирование иных точек зрения в масс-медиа Запада политолог считает  большой проблемой, потому что часть фактов в этом случае просто не получает огласки. 

«Отношения между РФ и Нидерландами, а также РФ и Украиной по этому делу не очень хорошие. А ведь именно плотное сотрудничество — залог качественного расследования», — резюмирует собеседник.

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Автор: Арсений Аскольский
#расследование #нидерланды #mh17 #малазийский боинг

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