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19:19   17 Июля 2019
Россия

Путин и Лукашенко посетили главный собор и музей Валаама

Путин и Лукашенко посетили главный собор и музей Валаама

В ските в честь Смоленской иконы Божией Матери жил единственный насельник — иеросхимонах Ефрем. Церковь построили в 1915-17 годах в стиле древних храмов Пскова и Новгорода. В июне 1917 года архиепископ Сергий освятил ее во имя Смоленской иконы Божией Матери.

Возрождение Валаамской обители началось в 1989 году, тогда в ней было всего шесть человек. Сейчас в монастыре и его скитах — 195 насельников. За год Валаам посещают более тысячи паломников, в основном туристы. Главам государств рассказали о реставрации монастыря. В частности, осенью реставраторы планируют закончить восстановление зданий Зимней гостиницы.

Путин и Лукашенко также посетили церковь Смоленской иконы Божией Матери и часовню Царственных страстотерпцев, а затем остров Светлый. Позже лидеры осмотрели Свято-Владимирский скит и Храмовый комплекс-музей.

«Главы государств ознакомятся также с экспозицией монастырского музея и поприсутствуют на концерте хора Валаамского монастыря», — отмечается на сайте Кремля.

Встреча президентов России и Белоруссии на Валааме носит неформальный характер, отметили в Кремле.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #лукашенко #валаам

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