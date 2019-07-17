Почти 100 единиц техники передали нижегородским лесникам

Представитель правительства Нижегородской области в среду, 17 июля, сообщил, что лесничествам, лесхозам и пожарно-химическим станциям передали почти 100 единиц техники. По его словам, лесники получили более 30 лесопатрульных автомобилей, которые необходимы для оперативного обнаружения лесных пожаров и незаконных рубок, а также лесопожарные машины и лесохозяйственную технику для лесовосстановительных работ.

«Нижегородская область включилась в национальный проект «Экология» по поручению губернатора Глеба Никитина», — добавили в местном правительстве.

Нижегородский вице-губернатор Евгений Люлин добавил, что в рамках национального проекта лесникам передали почти 100 единиц техники. По его словам, такого масштабного пополнения в области не было уже около 20 лет. Впервые за долгие годы получили три механизированные лесопосадочные машины, а каждая из них за смену справляется с посадкой леса на площади в пять гектаров.