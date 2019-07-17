Политолог объяснил стремление кандидатов в губернаторы Петербурга сорвать выборы

Трое кандидатов на выборах петербургского губернатора заявили о том, что могут снять свои кандидатуры: причиной послужила инициатива избиркома создать избирательные пункты для питерских дачников в Ленинградской и Псковской областях. Об этом сообщает издание Metro.

Первым сняться с выборов решил кандидат от КПРФ Владимир Бортко, призвав к аналогичному шагу «экс-яблочника» Михаила Амосова и Надежду Тихонову от «Справедливой России». Ранее в эфире радиостанции «Эхо Москвы» все трое пообещали избирателям идти до конца, но инициатива по размещению «дачных» избирательных участков заставила кандидатов уйти из предвыборной гонки.

«На территории Ленинградской области будет образовано 72 участка. Порядка 20 участков будет образовано на территории Псковской области», — заявил глава петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко.

До этого в Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека РФ обратился председатель организации садоводов «Урожай» Сергей Атаманчук: он отметил, что приближенные к садоводам участки для голосования смогут повысить явку в дачный сезон. Политолог Алексей Дементьев подчеркивает, что призыв Бортко и заявления двух других кандидатов можно назвать «срывом выборного процесса». Ранее Тихонова назвала предложение Бортко «хорошим шагом» для давления на власть и обещала подумать.

«Печально, когда сами кандидаты вместо встреч с избирателями, дискуссий и отстаивания своей программы, предпочитают прятаться в кусты под выдуманным предлогом», — говорит Дементьев, добавляя, что основным мотивом для них является понимание того, что выборы они проигрывают.

Политолог Станислав Еремеев считает заявление кандидата от КПРФ попыткой создать «информационный шум».

«Действия господина Бортко, его заявления эмоционального характера — это такой предвыборный пиар. Тем самым он привлекает внимание к этой ситуации», — заявил Еремеев.

Политтехнолог Сергей Григорьев уверен, что бойкот кандидатами выборов — предвыборный ход, не обеспечивающий претендентам достаточного внимания горожан.

«В силу того, что ни один из кандидатов не может предложить программу развития города, грамотные коммуникации с федеральными властями, крупным бизнесом и международными инвесторами, единственное, что им остаётся, – участвовать в любой скандальной повестке, связанной с выборами для привлечения к себе внимания», — считает Григорьев.

Тем не менее эксперты предполагают, что ни один из кандидатов не снимется с предвыборной гонки. Бортко «держат» обязательства перед КПРФ, от которой он стал думским депутатом, а Амосов и вовсе разорвал связи со своей экс-партией «Яблоко» — участие в предвыборной гонке его единственный шанс остаться в «большой политике». Выдвижение от «Справедливой России» незнакомой петербуржцам Надежды Тихоновой и вовсе вызвало множество вопросов у экспертов: девушка не участвовала в политической жизни города, но известна как племянница председателя партии Сергея Миронова.