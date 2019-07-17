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19:21   17 Июля 2019
Россия

Число невыездных должников увеличилось в России за год в полтора раза

Число невыездных должников увеличилось в России за год в полтора раза

Число невыездных должников в России превысило отметку в 3,4 миллиона. Эта цифра почти в 1,5 раза больше, чем год назад, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП), пишут РИА Новости.

Данные взяты по состоянию на 1 июля 2019 года. Отмечается, что более 524 тысяч россиян от общего числа невыездных граждан имеют непогашенные  алиментные обязательства.

В том году показатели составляли 2,3 миллиона и 498 тысяч.

Наибольшее число невыездных должников проживают в Москве и Московской области, Татарстане и Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Ростовской области.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #невыездные #фссп

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