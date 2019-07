Трамп приветствовал Пакистан за арест организатора теракта в Мумбаи

Американский лидер Дональд Трамп в среду, 17 июля, приветствовал арест в Пакистане предполагаемого организатора теракта в индийском городе Мумбаи. По его словам, после десятилетних поисков так называемый «вдохновитель» террористических актов в Мумбаи арестовали в Пакистане​​​.

Пакистанские сотрудники отдела по борьбе с терроризмом арестовали Хафиза Саида — основателя и главу организации «Джамаат-уд-Дава», политического крыла исламистской группировки «Лашкар-и-Таиба» (запрещена в РФ), которую в Индии обвинили в подготовке теракта в Мумбаи.

В ноябре 2008 года десять террористов прибыли в город морем из пакистанского порта Карачи. Боевики разбились на группы и расстреляли людей. Погибли 166 человек. Теракт осложнил и без того непростые отношения между Нью-Дели и Исламабадом, которые имеют друг к другу территориальные претензии.

After a ten year search, the so-called “mastermind” of the Mumbai Terror attacks has been arrested in Pakistan. Great pressure has been exerted over the last two years to find him!