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18:55   17 Июля 2019
Весь мир

Трамп приветствовал Пакистан за арест организатора теракта в Мумбаи

Трамп приветствовал Пакистан за арест организатора теракта в Мумбаи

Американский лидер Дональд Трамп в среду, 17 июля, приветствовал арест в Пакистане предполагаемого организатора теракта в индийском городе Мумбаи. По его словам, после десятилетних поисков так называемый «вдохновитель» террористических актов в Мумбаи арестовали в Пакистане​​​.

«Последние два года оказали большое давление, чтобы найти его», — резюмировал президент США.

Пакистанские сотрудники отдела по борьбе с терроризмом арестовали Хафиза Саида  — основателя и главу организации «Джамаат-уд-Дава», политического крыла исламистской группировки «Лашкар-и-Таиба» (запрещена в РФ), которую в Индии обвинили в подготовке теракта в Мумбаи.

В ноябре 2008 года десять террористов прибыли в город морем из пакистанского порта Карачи. Боевики разбились на группы и расстреляли людей. Погибли 166 человек. Теракт осложнил и без того непростые отношения между Нью-Дели и Исламабадом, которые имеют друг к другу территориальные претензии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #трамп #пакистан #мумбаи

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