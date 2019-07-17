Трамп приветствовал Пакистан за арест организатора теракта в Мумбаи
Американский лидер Дональд Трамп в среду, 17 июля, приветствовал арест в Пакистане предполагаемого организатора теракта в индийском городе Мумбаи. По его словам, после десятилетних поисков так называемый «вдохновитель» террористических актов в Мумбаи арестовали в Пакистане.
«Последние два года оказали большое давление, чтобы найти его», — резюмировал президент США.
Пакистанские сотрудники отдела по борьбе с терроризмом арестовали Хафиза Саида — основателя и главу организации «Джамаат-уд-Дава», политического крыла исламистской группировки «Лашкар-и-Таиба» (запрещена в РФ), которую в Индии обвинили в подготовке теракта в Мумбаи.
В ноябре 2008 года десять террористов прибыли в город морем из пакистанского порта Карачи. Боевики разбились на группы и расстреляли людей. Погибли 166 человек. Теракт осложнил и без того непростые отношения между Нью-Дели и Исламабадом, которые имеют друг к другу территориальные претензии.
After a ten year search, the so-called “mastermind” of the Mumbai Terror attacks has been arrested in Pakistan. Great pressure has been exerted over the last two years to find him!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 июля 2019 г.