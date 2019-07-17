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18:53   17 Июля 2019
Россия

Лавров и Помпео могут встретиться на переговорах АСЕАН в Таиланде

Лавров и Помпео могут встретиться на переговорах АСЕАН в Таиланде

Москва и Вашингтон обсуждают возможность встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Майка Помпео на полях заседания СМИД АСЕАН в Таиланде. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он рассказал журналистам о возможности встречи и отметил, что идет реальное обсуждение вариантов по графикам.

Рябков также отметил, что по его данным, у Помпео и Лаврова немного расходится период пребывания на мероприятии.

Ранее Мария Захарова сообщила, что Лавров поучаствует в совещании глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

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Автор: Ольга Шпакова
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