Лавров и Помпео могут встретиться на переговорах АСЕАН в Таиланде

Москва и Вашингтон обсуждают возможность встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Майка Помпео на полях заседания СМИД АСЕАН в Таиланде. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он рассказал журналистам о возможности встречи и отметил, что идет реальное обсуждение вариантов по графикам.

Рябков также отметил, что по его данным, у Помпео и Лаврова немного расходится период пребывания на мероприятии.

Ранее Мария Захарова сообщила, что Лавров поучаствует в совещании глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.