ЕК разрешила Польше за два месяца исправить нарушения в судебной реформе

Европейская комиссия в среду, 17 июля, предоставила властям Польши два месяца для того, чтобы привести положения судебной реформы в соответствие с требованиями ЕС. В начале апреля ЕК уведомила Варшаву о запуске новой процедуры в отношении Польши в связи с претензиями к соблюдению принципов верховенства права и судебной реформе​​​.

Согласно коммюнике Еврокомиссии, польским властям дали два месяца для принятия мер, которые необходимы для соответствия мотивированному заключению. Если Варшава не примет меры, тогда ЕК передаст дело в Суд Европейского союза.

Польские власти провели судебную реформу, поэтому стране грозят дисциплинарные меры ЕС. Так, вступивший в силу в июле закон «О верховном суде» позволяет лидеру страны продлить мандат судей после достижения ими пенсионного возраста, который понизили до 65 лет.

Европейская комиссия считает, что предоставление президенту таких полномочий нарушает положения договора Евросоюза. Поэтому ЕК обратилась в европейский суд с требованием временно приостановить действие польской реформы.

The European project relies on constant respect of the #RuleofLaw. We are setting out concrete initiatives around 3 pillars: ????Promoting a rule of law culture ????Preventing rule of law problems ????Responding effectively to breaches of the rule of law More: https://t.co/n03Ld4z4Kz pic.twitter.com/zslohqnc7b