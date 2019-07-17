Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политолог объяснил стремление кандидатов в губернаторы Петербурга сорвать выборы

Политолог объяснил стремление кандидатов в губернаторы Петербурга сорвать выборы

 Пекин высоко оценил слова Лаврова о мифе о «китайской угрозе»

Пекин высоко оценил слова Лаврова о мифе о «китайской угрозе»
Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

 Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР
Трамп приветствовал Пакистан за арест организатора теракта в Мумбаи

Трамп приветствовал Пакистан за арест организатора теракта в Мумбаи

 ЕК разрешила Польше за два месяца исправить нарушения в судебной реформе

ЕК разрешила Польше за два месяца исправить нарушения в судебной реформе
Политолог объяснил стремление кандидатов в губернаторы Петербурга сорвать выборы

Политолог объяснил стремление кандидатов в губернаторы Петербурга сорвать выборы

 Пекин высоко оценил слова Лаврова о мифе о «китайской угрозе»

Пекин высоко оценил слова Лаврова о мифе о «китайской угрозе»
Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

 Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР
Трамп приветствовал Пакистан за арест организатора теракта в Мумбаи

Трамп приветствовал Пакистан за арест организатора теракта в Мумбаи

 ЕК разрешила Польше за два месяца исправить нарушения в судебной реформе

ЕК разрешила Польше за два месяца исправить нарушения в судебной реформе
18:29   17 Июля 2019
Россия

РФ и США готовы продолжать контакты по стратегической стабильности

РФ и США готовы продолжать контакты по стратегической стабильности

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия на консультациях с США в Женеве подтвердила настрой на продолжение диалога по стратегической стабильности. Об этом он сообщил по итогам переговоров с американской стороной в среду, 17 июля.

«Мы однозначно подтвердили готовность и настроенность продолжать эту работу», — подчеркнул замглавы МИД.

Переговоры США и РФ по стратегической стабильности состоялись Женеве. Американскую сторону на переговорах представлял первый замгоссекретаря Джон Салливан, а российскую — замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сша #рябков #мид рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...