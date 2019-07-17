РФ и США готовы продолжать контакты по стратегической стабильности

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия на консультациях с США в Женеве подтвердила настрой на продолжение диалога по стратегической стабильности. Об этом он сообщил по итогам переговоров с американской стороной в среду, 17 июля.

«Мы однозначно подтвердили готовность и настроенность продолжать эту работу», — подчеркнул замглавы МИД.

Переговоры США и РФ по стратегической стабильности состоялись Женеве. Американскую сторону на переговорах представлял первый замгоссекретаря Джон Салливан, а российскую — замглавы МИД РФ Сергей Рябков.