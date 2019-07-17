Пушкину возмутил запрет для ВИЧ-положительных фотографировать младенцев

С 2020 года в России изменятся правила работы фотографов, которые снимают новорожденных. Это связано с принятием нового ГОСТа «Услуги населению. Фотоуслуги для новорожденных. Общие требования». Итоговую версию документа опубликовали на сайте Росстандарта.

Раньше для того, чтобы фотографировать детей возрастом до 28 дней, нужна была простая медицинская книжка. Сейчас к требованию добавили пункт, согласно которому у фотографа не должно быть таких заболеваний как ВИЧ или гепатит, так как они являются «социально-опасными».

Зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей и член попечительного совета фонда «СПИД.ЦЕНТР» Оксана Пушкина, беседуя с корреспондентом «Политики Сегодня», назвала новый ГОСТ «чистой воды дискриминацией».

«Возмутительно! ВИЧ и гепатит не передаются воздушно-капельным путем. Даже гепатит С теперь заболевание, которое излечивается за три месяца», — заметила Пушкина.

Для того, чтобы фотографировать младенцев, не нужны справки о ВИЧ-статусе, по мнению депутата. Но если работодатель настаивает, то можно попросить выписку из центра по борьбе со СПИДом о том, что человек получает терапию и имеет неопределяемую вирусную нагрузку.

«В настоящее время для людей больных ВИЧ нет ограничений на работу ни по каким специальностям», — сетует Пушкина.

Из других медицинских противопоказаний для фотографа новорожденных в новом ГОСТе присутствуют заболевания кожи, эпилепсия, заболевания, связанные с нарушением работы вестибулярного аппарата или нарушением зрения, хронические инфекции и туберкулез.

Кроме этого, с новорожденными не могут работать люди с вредными привычками, в том числе с наркотической, алкогольной и табачной зависимостью.