МИД РФ опроверг отказ Москвы обсуждать передачу Курил

Министерство иностранных дел РФ опровергло сообщения СМИ о том, что Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух Курильских островов. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова во среду, 17 июля.

Ранее агентство Киодо со ссылкой на российские диписточники источники писало, что Москва отказалась обсуждать возможность передачи двух островов Курильской гряды в рамках переговоров о заключении мирного договора с Японией. По данным СМИ, это связано с опасениями по расширению присутствия военного контингента США на архипелаге.

«Мы не подтверждали, мы не говорили, что эта информация соответствует действительности. Россия не ведет переговоры с Японией ни о чем другом, кроме как о мирном договоре, если мы говорим в этом контексте», — заявила Захарова.

Дипломат напомнила о договоренности Москвы и Токио «создавать в том числе соответствующую информационную атмосферу». По ее словам, японская сторона не первый раз нарушает договоренность вбросами СМИ. Захарова подчеркнула, что за фейки стоит «точно не российская сторона».

России и Японии никак не удается разработать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным камнем преткновения стал вопрос принадлежности южной части Курил — после окончания войны весь архипелаг вошел в состав СССР, однако Токио считает его «северными островами Японии».

Москва же уверена, что суверенитет над островами имеет международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

После встречи Путина и Абэ в Сингапуре в ноябре 2018 года стороны решили ускорить переговорный процесс по мирному договору и Курилам. За основу взяли документ 1956 года, что стало серьезной уступкой с японской стороны.