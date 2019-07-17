Медведчук назвал переговоры Путина и Зеленского положительным моментом

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук высказался по поводу состоявшихся переговоров между лидерами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Его слова 17 июля передает РИА Новости.

Ранее Зеленский и Путин впервые провели переговоры по телефону. Разговор инициировала украинская стороны. Лидеры стран обсудили проблемы урегулирования на юго-востоке Украины, нормандский формат, а также совместную работу по возвращению удерживаемых лиц.

«Он [Зеленский] сказал, что мир — это его главная задача… На днях будет два месяца, как он при власти, как он вступил в эту должность. Говорить о том, что есть какие-то конкретные шаги в этом направлении, очень сложно», — прокомментировал Медведчук.

При этом глава политсовета партии назвал разговор Зеленского с Путиным исключительно положительным моментом.

Ранее сообщалось, что Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу.