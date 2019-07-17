Глава Минобороны Сербии поблагодарил главкома НАТО за понимание нейтралитета
Сербский министр обороны Александр Вулин в среду, 17 июля, в Белграде встретился с главнокомандующим Североатлантического альянса Тодом Уолтерсом. Глава МО Сербии поблагодарил НАТО за понимание позиции военного нейтралитета страны. Сербия — военно-нейтральная страна, поэтому Белград не вступает ни в один военный блок.
По информации оборонного ведомства, сотрудничество Белграда и альянса в рамках программы «Партнерство ради мира» не только хорошее, но и полезное для обеих сторон.
«Представляет собой оптимальный уровень наших отношений», — добавили в Минобороны Сербии.
Сербский лидер Александром Вучичем и руководство страны многократно подчеркивали позицию военного нейтралитета страны и отказ от присоединения к военным альянсам согласно парламентской резолюции 2007 года.
Министар одбране Александар Вулин састао се данас у Београду са врховним командантом Савезничких снага у Европи генералом Тодом Волтерсом.https://t.co/eQNp8lhwMD pic.twitter.com/CAYIZ76jKk— MO и ВС (@mo_i_vs) 17 июля 2019 г.