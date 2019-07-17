Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведчук назвал переговоры Путина и Зеленского положительным моментом

Медведчук назвал переговоры Путина и Зеленского положительным моментом

 Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства РФ жителям всего Донбасса

Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства РФ жителям всего Донбасса
Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

 Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР
Глава Минобороны Сербии поблагодарил главкома НАТО за понимание нейтралитета

Глава Минобороны Сербии поблагодарил главкома НАТО за понимание нейтралитета

 Мексиканский наркобарон Коротышка получил пожизненный срок в США

Мексиканский наркобарон Коротышка получил пожизненный срок в США
Медведчук назвал переговоры Путина и Зеленского положительным моментом

Медведчук назвал переговоры Путина и Зеленского положительным моментом

 Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства РФ жителям всего Донбасса

Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства РФ жителям всего Донбасса
Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

 Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР
Глава Минобороны Сербии поблагодарил главкома НАТО за понимание нейтралитета

Глава Минобороны Сербии поблагодарил главкома НАТО за понимание нейтралитета

 Мексиканский наркобарон Коротышка получил пожизненный срок в США

Мексиканский наркобарон Коротышка получил пожизненный срок в США
18:07   17 Июля 2019
Весь мир

Глава Минобороны Сербии поблагодарил главкома НАТО за понимание нейтралитета

Глава Минобороны Сербии поблагодарил главкома НАТО за понимание нейтралитета

Сербский министр обороны Александр Вулин в среду, 17 июля, в Белграде встретился с главнокомандующим Североатлантического альянса Тодом Уолтерсом. Глава МО Сербии поблагодарил НАТО за понимание позиции военного нейтралитета страны. Сербия — военно-нейтральная страна, поэтому Белград не вступает ни в один военный блок.

По информации оборонного ведомства, сотрудничество Белграда и альянса в рамках программы «Партнерство ради мира» не только хорошее, но и полезное для обеих сторон.

«Представляет собой оптимальный уровень наших отношений», — добавили в Минобороны Сербии.

Сербский лидер Александром Вучичем и руководство страны многократно подчеркивали позицию военного нейтралитета страны и отказ от присоединения к военным альянсам согласно парламентской резолюции 2007 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#нато #сербия #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...