Глава Минобороны Сербии поблагодарил главкома НАТО за понимание нейтралитета

Сербский министр обороны Александр Вулин в среду, 17 июля, в Белграде встретился с главнокомандующим Североатлантического альянса Тодом Уолтерсом. Глава МО Сербии поблагодарил НАТО за понимание позиции военного нейтралитета страны. Сербия — военно-нейтральная страна, поэтому Белград не вступает ни в один военный блок.

По информации оборонного ведомства, сотрудничество Белграда и альянса в рамках программы «Партнерство ради мира» не только хорошее, но и полезное для обеих сторон.

«Представляет собой оптимальный уровень наших отношений», — добавили в Минобороны Сербии.

Сербский лидер Александром Вучичем и руководство страны многократно подчеркивали позицию военного нейтралитета страны и отказ от присоединения к военным альянсам согласно парламентской резолюции 2007 года.