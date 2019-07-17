Суд США приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу «Коротышка» к пожизненному тюремному сроку. Об этом сообщает USA Today в среду, 17 июля.

Лоэра — один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики. Его передали американским властям в январе 2017 года, в последний день работы администрации Барака Обамы. Против наркобарона выдвинули обвинения сразу несколько штатов. Они связаны с поставками кокаина, незаконным владением оружием и организацией убийств.

Лоэру в суде не признал вину в десятилетнем управлении одним из крупнейшем в мире наркокартелей «Синалоа». Во второй раз Коротышку задержали 8 января 2016 года в городе Лос-Мочис. Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее заявлял, что приговор наркобарону послужит уроком для потенциальных наркоторговцев. По его словам, власти Мексики «уважают законные процессы в части принятого США решения».

По данным местных СМИ, обвинители просили судью приговорить наркобарона к пожизненному сроку в тюрьме особого режима и добавить к нему еще 30 лет заключения.