Сенатор Климов объяснил, для чего СБУ придумала водителя «Бука»

СБУ уверяет, что ей удалось установить личность водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого, по мнению украинских спецслужб, стреляли по Боингу МН17 в 2014 году. Сделать это удалось благодаря видео с телефона, которое продемонстрировал на брифинге замначальника Главного следственного управления (ГСУ) СБУ Украины Виталий Маяков.

«Благодаря видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, на Украине», — говорит Маяков.

В достоверности этого видео усомнился член Совета Федерации РФ Андрей Климов. По мнению сенатора, у украинцев и голландцев уже иссякает фантазия. Об этом он рассказал корреспонденту «Политики Сегодня».

«Им же надо чем-то народ развлекать накануне выборов. Поэтому чтобы народ держать в годовщину в негативном тонусе, опубликовали такую новость. Правда, голландцы вежливее выразились: сказали, что есть новые свидетели. А украинцы заявили, что водителя «Бука» нашли, о котором они пока ничего не скажут», — уверен Климов.

Таким странным образом украинцы захотели отметить печальную дату. Пять лет назад Боинг МН17 был сбит в небе над Донбассом. Погиб весь экипаж самолета и пассажиры: 298 человек.