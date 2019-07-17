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20:51   17 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Сенатор Климов объяснил, для чего СБУ придумала водителя «Бука»

Сенатор Климов объяснил, для чего СБУ придумала водителя «Бука»

СБУ уверяет, что ей удалось установить личность водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого, по мнению украинских спецслужб, стреляли по Боингу МН17 в 2014 году. Сделать это удалось благодаря видео с телефона, которое продемонстрировал на брифинге замначальника Главного следственного управления (ГСУ) СБУ Украины Виталий Маяков.

«Благодаря видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, на Украине», — говорит Маяков.

Сенатор Климов усомнился в достоверности информации от СБУ о водителе «Бука»

В достоверности этого видео усомнился член Совета Федерации РФ Андрей Климов. По мнению сенатора, у украинцев и голландцев уже иссякает фантазия. Об этом он рассказал корреспонденту «Политики Сегодня».

«Им же надо чем-то народ развлекать накануне выборов. Поэтому чтобы народ держать в годовщину в негативном тонусе, опубликовали такую новость. Правда, голландцы вежливее выразились: сказали, что есть новые свидетели. А украинцы заявили, что водителя «Бука» нашли, о котором они пока ничего не скажут», — уверен Климов.

Таким странным образом украинцы захотели отметить печальную дату. Пять лет назад Боинг МН17 был сбит в небе над Донбассом. Погиб весь экипаж самолета и пассажиры: 298 человек.

«Виновата была Украина, потому как она не закрыла воздушное пространство. А теперь спустя пять лет какие-то водители внезапно находятся. На объективное разбирательство все это не очень похоже», — возмущается Климов.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #украина #боинг-777 #совет федерации #климов

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