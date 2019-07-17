РФ и США обсудили возможные договоренности по ядерному оружию с Китаем

Вашингтон обсудил с Москвой трехсторонние договоренности с Пекином по ядерному оружию. Об этом 17 июля сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение госдепартамента США по результатам переговоров с РФ по стратегической стабильности, которые прошли в Женеве.

«Делегация США обсудила… концепцию президента [Дональда Трампа] о новом направлении в контроле над ядерными вооружениями совместно с Россией и Китаем», — сказано в заявлении.

Американскую сторону на переговорах представлял первый замгоссекретаря Джон Салливан, а российскую — замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Американский лидер Дональд Трамп ранее предложил договор «нового поколения», связанный с ограничением ядерного оружия, в который вошли бы РФ, США и Китай. Соглашение охватывало бы все виды ядерного оружия. Более конкретных предложений Трамп не высказал.