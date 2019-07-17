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17:55   17 Июля 2019
Россия

РФ и США обсудили возможные договоренности по ядерному оружию с Китаем

РФ и США обсудили возможные договоренности по ядерному оружию с Китаем

Вашингтон обсудил с Москвой трехсторонние договоренности с Пекином по ядерному оружию. Об этом 17 июля сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение госдепартамента США по результатам переговоров с РФ по стратегической стабильности, которые прошли в Женеве. 

«Делегация США обсудила… концепцию президента [Дональда Трампа] о новом направлении в контроле над ядерными вооружениями совместно с Россией и Китаем», — сказано в заявлении. 

Американскую сторону на переговорах представлял первый замгоссекретаря Джон Салливан, а российскую — замглавы МИД РФ Сергей Рябков. 

Американский лидер Дональд Трамп ранее предложил договор «нового поколения», связанный с ограничением ядерного оружия, в который вошли бы РФ, США и Китай. Соглашение охватывало бы все виды ядерного оружия. Более конкретных предложений Трамп не высказал. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #кнр #общество #весь мир #ядерное оружие

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