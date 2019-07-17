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Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

 Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР
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17:46   17 Июля 2019
Россия

Ливень затопил проезжую часть под Бутырским путепроводом в Москве

Ливень затопил проезжую часть под Бутырским путепроводом в Москве

Представитель Центра организации дорожного движения в среду, 17 июля, сообщил, что ливень затопил проезжую часть на Дмитровском шоссе под Бутырским путепроводом, поэтому движение в обе стороны приостановилось. По его словам, соответствующую информацию передали спецслужбам.

«Объезжайте по Дмитровскому шоссе», — порекомендовали в ЦОДД.

Синоптики предупреждали, что в среду во второй половине дня в столице ожидается дождь, который продлится вплоть до полуночи​​​. Также не исключили грозы и порывистый ветер.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #ливень #общество #пробка

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