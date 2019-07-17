Ливень затопил проезжую часть под Бутырским путепроводом в Москве
Представитель Центра организации дорожного движения в среду, 17 июля, сообщил, что ливень затопил проезжую часть на Дмитровском шоссе под Бутырским путепроводом, поэтому движение в обе стороны приостановилось. По его словам, соответствующую информацию передали спецслужбам.
«Объезжайте по Дмитровскому шоссе», — порекомендовали в ЦОДД.
Синоптики предупреждали, что в среду во второй половине дня в столице ожидается дождь, который продлится вплоть до полуночи. Также не исключили грозы и порывистый ветер.
Никогда такого не было и вот опять - гроза в вечерний час пик. Это значит, что на дорогах будет плотно и медленно. Будьте осторожны! Держите дистанцию и обязательно притормаживайте перед пешеходными переходами - в дождь видимость ухудшается, а тормозной пусть становится длиннее pic.twitter.com/5k2RAaLJgB— ЦОДД (@gucodd) 17 июля 2019 г.