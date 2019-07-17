Лавров прилетит в Таиланд 30 июля
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в среду, 17 июля, сообщила, что министр иностранных дел Сергей Лавров прилетит в Бангкок 30 июля и проведет в Таиланде два дня в рамках рабочей поездки. По ее словам, глава МИД РФ встретится с таиландским коллегой Доном Праматвинаем.
«Предметно обсудят состояние и перспективы наращивания двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях», — сказала Захарова.
Министр затронут вопрос реализации договоренностей Москвы и Бангкока на высшем уровне, а также сверят подходы к актуальным международным и региональным проблемам. Лавров 31 июля проведет очередное совещание с коллегами из Ассоциации государств Юго-восточной Азии.
#Захарова: 30-31 июля С.#Лавров посетит с визитом #Бангкок, где проведет переговоры с мининдел Таиланда Д.Праматвинаем. Будут предметно обсуждены состояние и перспективы наращивания двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях. pic.twitter.com/zDkeN1od4V— МИД России ???????? (@MID_RF) 17 июля 2019 г.