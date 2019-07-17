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 Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР
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17:35   17 Июля 2019
Россия

Лавров прилетит в Таиланд 30 июля

Лавров прилетит в Таиланд 30 июля

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в среду, 17 июля, сообщила, что министр иностранных дел Сергей Лавров прилетит в Бангкок 30 июля и проведет в Таиланде два дня в рамках рабочей поездки. По ее словам, глава МИД РФ встретится с таиландским коллегой Доном Праматвинаем.

 «Предметно обсудят состояние и перспективы наращивания двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях», — сказала Захарова.

Министр затронут вопрос реализации договоренностей Москвы и Бангкока на высшем уровне, а также сверят подходы к актуальным международным и региональным проблемам. Лавров 31 июля проведет очередное совещание с коллегами из Ассоциации государств Юго-восточной Азии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #лавров #мид рф #таиланд

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