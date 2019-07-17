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 Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

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17:40   17 Июля 2019
Россия

Организацию «Всемирный конгресс украинцев» признали в РФ нежелательной

Организацию «Всемирный конгресс украинцев» признали в РФ нежелательной

Минюст России внес в перечень нежелательных в стране организаций канадское неправительственное движение «Всемирный конгресс украинцев» 17 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента организации и контроля ведомства Андрея Чумакова.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России «Всемирного конгресса украинцев». По данным ведомства, такое решение направлено в Минюст для внесения сведений в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной в России. Позднее министерство иностранных дел Украины выразило России протест в связи с решением Генпрокуратуры.

Нежелательная организация — термин, под которым подразумевается иностранная или международная неправительственная организация, деятельность которой может представлять угрозу России по ряду причин.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #минюст #нежелательная организация

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