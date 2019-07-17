СК впервые завел уголовное дело из-за усыновления детей однополой парой

Сотрудников соцзащиты в Москве обвинили в халатности из-за воспитания двух усыновленных мальчиков в однополой семье мужчин. Возбуждено уголовное дело. Об этом 17 июля сообщает РИА Новости, ссылаясь на СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц отдела социальной защиты населения района Марьино по факту ненадлежащего исполнения обязанностей», — передает СК РФ.

Как сообщает следствие, однополая пара мужчин уже девять лет воспитывает двух усыновленных мальчиков. В СК РФ полагают, что родители пропагандируют нетрадиционные отношения, из-за чего у детей формируются вредные для духовного и нравственного развития семейные ценности, негативно влияющие на здоровье.

Сотрудники соцзащиты знали о ситуации, однако не предприняли никаких мер по защите детей, считает следствие.

По словам главы правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, такое уголовное дело возбуждено в России впервые. Об этом он написал в среду в своем Telegram-канале.