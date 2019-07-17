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Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

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 Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР
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17:11   17 Июля 2019
Россия

Суд продлил арест всем украинским морякам на три месяца

Суд продлил арест всем украинским морякам на три месяца

Лефортовский столичный суд на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда в среду, 17 июля.

Заседания прошли в закрытом от публики режиме по просьбе следственного управления ФСБ. Кроме родственников моряков и журналистов, в суде находилась уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Ранее сообщалось, что активная стадия расследования закончилась, всем 24 морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье о незаконном пересечении госграницы РФ в составе организованной группы. По словам адвоката, в деле 20 томов, а ознакомление займет минимум три месяца.

Напомним, 25 ноября 2018 года три военных корабля Украины нарушили госграницу РФ при следовании из Черного моря в Азовское. 22 моряка и два сотрудника СБУ, находившиеся на борту, арестованы. Заведено уголовное дело.

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #украина #моряки

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