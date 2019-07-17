Суд продлил арест всем украинским морякам на три месяца

Лефортовский столичный суд на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда в среду, 17 июля.

Заседания прошли в закрытом от публики режиме по просьбе следственного управления ФСБ. Кроме родственников моряков и журналистов, в суде находилась уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Ранее сообщалось, что активная стадия расследования закончилась, всем 24 морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье о незаконном пересечении госграницы РФ в составе организованной группы. По словам адвоката, в деле 20 томов, а ознакомление займет минимум три месяца.

Напомним, 25 ноября 2018 года три военных корабля Украины нарушили госграницу РФ при следовании из Черного моря в Азовское. 22 моряка и два сотрудника СБУ, находившиеся на борту, арестованы. Заведено уголовное дело.