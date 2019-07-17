США планируют выделить 42 миллиона долларов на поддержку оппозиции Венесуэлы
Агентство США по международному развитию (USAID) собирается выделить 42 миллиона долларов на поддержку оппозиции Венесуэлы. Ряд СМИ отмечает, что изначально эти деньги предназначались странам Центральной Америки для борьбы с нелегальной миграцией.
Газета Los Angeles Times пишет, ссылаясь на внутренние документы USAID, что ведомство намерено перераспределить 41,9 миллиона долларов, которые выделяли Гватемале и Гондурасу для сокращения потока мигрантов. Причиной называется «стремительно развивающийся кризис в Венесуэле, который затрагивает американские национальные интересы».
Агентство посчитало, что в этих деньгах больше нуждается оппозиция Венесуэлы. Средства пойдут на выплату денежного довольствия, оплату поездок оппозиционеров, а также «проведение для них тренингов по организации избирательного процесса и эффективному расходованию бюджетных средств».
Ситуация в Венесуэле обострилась в январе 2019 года, когда лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Его поддержали ряд европейских стран и США. Законный лидер Боливарианской Республики Николас Мадуро назвал это попыткой госпереворотой.
Поддерживает Гуаидо и западная пресса. Журналисты не стесняются использовать фейки. Так в СМИ появился вброс о несуществующем вывозе «золота Мадуро» самолетами российской авиакомпании, а позже — фейк о мифической ЧВК «Вагнер». Вскоре оба фейка были опровергнуты Москвой и Каракасом.