Агентство США по международному развитию (USAID) собирается выделить 42 миллиона долларов на поддержку оппозиции Венесуэлы. Ряд СМИ отмечает, что изначально эти деньги предназначались странам Центральной Америки для борьбы с нелегальной миграцией.

Газета Los Angeles Times пишет, ссылаясь на внутренние документы USAID, что ведомство намерено перераспределить 41,9 миллиона долларов, которые выделяли Гватемале и Гондурасу для сокращения потока мигрантов. Причиной называется «стремительно развивающийся кризис в Венесуэле, который затрагивает американские национальные интересы».

Агентство посчитало, что в этих деньгах больше нуждается оппозиция Венесуэлы. Средства пойдут на выплату денежного довольствия, оплату поездок оппозиционеров, а также «проведение для них тренингов по организации избирательного процесса и эффективному расходованию бюджетных средств».

Ситуация в Венесуэле обострилась в январе 2019 года, когда лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Его поддержали ряд европейских стран и США. Законный лидер Боливарианской Республики Николас Мадуро назвал это попыткой госпереворотой.

Поддерживает Гуаидо и западная пресса. Журналисты не стесняются использовать фейки. Так в СМИ появился вброс о несуществующем вывозе «золота Мадуро» самолетами российской авиакомпании, а позже — фейк о мифической ЧВК «Вагнер». Вскоре оба фейка были опровергнуты Москвой и Каракасом.