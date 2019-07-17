Генеральный директор «РЖД» Олег Белозеров в среду, 17 июля, встретился с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым, чтобы обсудить вывоза угля из Кемеровской области. По его словам, угольная промышленность — одна из ключевых отраслей российской экономики.

«А также одна из важнейших статей российского экспорта», — добавил Белозеров.

В условиях сложившейся неблагоприятной конъюнктуры угольного рынка РЖД и власти Кузбасса договорились вывозить уголь как на внутренний, так и на мировой рынки. Белозеров и Цивилев решили, что с сентября 2019 года РЖД увеличат перевозки угля в направлении портов и пограничных переходов Дальнего Востока.

Также РЖД временно отменили «экспортную надбавку» на перевозки энергетического угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги. Новое плановое совещание по рассмотрению совместной работы состоится 10 сентября, на котором представители РЖД и администрации Кузбасса подведут итоги работы за третий квартал.