 Уголовное дело грозит экс-кандидату в МГД Соболь за фальсификацию подписей

Юрист «ФБК» и претендентка на кресло депутата Мосгордумы Любовь Соболь может стать фигурантом уголовного дела по факту сдачи в избирком подписей умерших людей: сын одной из «мертвых душ» подтвердил, что его мать умерла и не голосовала за Соболь.

Авторы Telegram-канала «Шавки Красовского» утверждают, что одной из «сторонниц» Соболь, якобы подписавшихся за соратницу Алексея Навального, стала москвичка, умершая еще в апреле — об этом блогерам рассказал ее сын. Он сообщил, что паспорт матери изъяли вскоре после смерти весной. Отмечается, что мужчина «шокирован этой историей», хотя и сам поддерживал Соболь до неоднократных инцидентов с фальсификациями подписей за ее кандидатуру.

«Если у Соболь нет проблем с совестью, то вероятно, будут проблемы с законом – в Мосгоризбиркоме вчера заявили, что по факту сдачи в избирком подписей умерших могут быть возбуждены уголовные дела», — отмечают авторы канала.

Напомним, ранее 16 июля Окружная избирательная комиссия отказалась регистрировать Соболь кандидатом на выборы в МГД по причине подделки подписей, поданных за ее выдвижение. Сообщалось, что из 4 940 подписей в поддержку сторонницы Навального более 740 признали недействительными — доля брака от общего количества необходимых подписей перевалила за установленный десятипроцентный порог и составила 14,67 процента.

О мертвецах, найденных в числе «сторонников» Соболь, Мосизбирком заявил 14 июля. Тогда ведомство сообщило о четырех мертвых подписантах и 23 несуществующих гражданах, «проголосовавших» за экс-кандидата. Ранее в конце июня полицейские обнаружили «цех» по фальсификации подписей за Соболь, а бывший координатор ее штаба рассказал об угнетающей атмосфере в рядах волонтеров, вынужденных работать в условиях постоянных подозрений, доносов и непрозрачности сбора подписей.