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 Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

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17:00   17 Июля 2019
Россия

Лукашенко заявил, что рад впервые побывать на Валааме вместе с Путиным

Лукашенко заявил, что рад впервые побывать на Валааме вместе с Путиным

Белорусский лидер Александр Лукашенко рад впервые побывать в Валааме в сопровождении президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил 17 июля, передает телеканал «Россия 24». 

Ранее главы двух стран прибыли на Валаам. Лукашенко и Путин направились на службу в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Лидеров государств в святой обители встретили цветами: президенту Путину подарили букет из белых роз, а Лукашенко — из насыщенно розовых. Белорусский лидер взял с собой младшего сына Николая. 

«Я Владимиру Владимировичу говорю: мне надо сюда. Первое, что я сказал ему, что рад, что первый раз приехал сюда в окружении своего друга», — заявил Лукашенко. 

Ранее Путин прибыл на Валаам вместе с Лукашенко. Как пишут СМИ, поездка неформальная. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #лукашенко #валаам

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