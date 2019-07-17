Лукашенко заявил, что рад впервые побывать на Валааме вместе с Путиным

Белорусский лидер Александр Лукашенко рад впервые побывать в Валааме в сопровождении президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил 17 июля, передает телеканал «Россия 24».

Ранее главы двух стран прибыли на Валаам. Лукашенко и Путин направились на службу в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Лидеров государств в святой обители встретили цветами: президенту Путину подарили букет из белых роз, а Лукашенко — из насыщенно розовых. Белорусский лидер взял с собой младшего сына Николая.

«Я Владимиру Владимировичу говорю: мне надо сюда. Первое, что я сказал ему, что рад, что первый раз приехал сюда в окружении своего друга», — заявил Лукашенко.

Ранее Путин прибыл на Валаам вместе с Лукашенко. Как пишут СМИ, поездка неформальная.