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17:09   17 Июля 2019
Россия

УФСИН опровергла информацию об отправке Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор

УФСИН опровергла информацию об отправке Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор

В колонии, где отбывают наказание спортсмены Александр Кокорин и Павел Мамаев, не снимали на видео игру в футбол.

Ранее в интернет попала запись футбольной игры, где двое игроков были очень похожи на знаменитых футболистов. В белгородском управлении ФСИН заявили, что видео было сделано не у них, пишет «360».

Начальник ИК-4 Сергей Плясов призвал не верить слухам и также пояснил, что сведения о помещении Мамаева и Кокорина в штрафной изолятор также не соответствует действительности.

В белгородском управлении ФСИН тоже отметили, что за весь период пребывания в исправительном учреждении футболистов не привлекали к дисциплинарной ответственности.

Администрация исправительного учреждения не выдавала разрешение на проведение съемок и никакого отношения к съемкам не имеет, отметили в пресс-службе УФСИН.

Ранее в сеть выложили видео с матчем на поле, огороженном колючей проволокой, двое футболистов были очень похожи на Кокорина и Мамаева.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #мамаев #кокорин #общество #фсин #исправительная колония

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