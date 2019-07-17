Москвичей экстренно предупредили о надвигающейся грозе

В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь и гроза. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ.

Погода не наладится до конца среды. Сначала дождь пойдет в южных районах города с 17 до 22 часов. Ветер будет дуть с порывами до 15 метров в секунду.

В связи с неблагоприятной погодой МЧС рекомендует москвичам и гостям столицы быть внимательными. На дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, следует подальше обходить рекламные щиты, баннеры и неустойчивые конструкции. Не рекомендуется укрываться под деревьями.