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 Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства РФ жителям всего Донбасса

Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства РФ жителям всего Донбасса
Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

 Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР
Глава Минобороны Сербии поблагодарил главкома НАТО за понимание нейтралитета

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16:53   17 Июля 2019
Россия

Москвичей экстренно предупредили о надвигающейся грозе

Москвичей экстренно предупредили о надвигающейся грозе

В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь и гроза. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ.

Погода не наладится до конца среды. Сначала дождь пойдет в южных районах города с 17 до 22 часов. Ветер будет дуть с порывами до 15 метров в секунду.

В связи с неблагоприятной погодой МЧС рекомендует москвичам и гостям столицы быть внимательными. На дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, следует подальше обходить рекламные щиты, баннеры и неустойчивые конструкции. Не рекомендуется укрываться под деревьями.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #общество #погода #мчс рф

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