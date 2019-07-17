Роттердам и Маастрихт претендуют на проведение «Евровидения-2020»

Международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020» состоится либо в Роттердаме, либо Маастрихте. Об этом сообщает NL Times со ссылкой на организационный комитет песенного смотра в среду, 17 июля.

В оргкомитете отметили, что у обоих городов наиболее приемлемые площадки для проведения такого мероприятия. Из борьбы за право принять «Евровидение-2020» выбыли Утрехт, Хертогенбос и Арнем.

Напомним, ранее Гаага, Бреда и Амстердам отказались проводить музыкальный конкурс по собственной инициативе. Нидерланды поучили право принимать «Евровидение» после победы в Тель-Авиве представителя страны Дункана Лоуренса.