Клинцевич посоветовал Крым туристам вместо Туниса, где ИГ* грозит терактами

Боевики запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) опубликовали ролик, в котором призывают к террористическим атакам в Тунисе. Радикалы планируют пролить кровь в туристических зонах страны.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в комментарии «Политике Сегодня» призвал спецслужбы России выяснить, угрожает ли опасность российским путешественникам в стране Магриба.

«Сначала нужно во всем разобраться. — заметил сенатор.— Для этого у нас есть специальные структуры в МИДе и спецслужбы, которые должны уточнить, нет ли какого-либо специального проекта, который направлен на то, чтобы навредить нашим людям. Здесь нужен детальный разговор».

Сенатор добавил, что Тунис — крайне небезопасное место для россиян. Планируя отдых, лучше выбирать российские курорты: это будет дешевле и интереснее.

«У нас достаточно сейчас своих курортов, которые вполне могут составить альтернативу Тунису. Просто людям нужно посмотреть в интернете, как там хорошо и красиво. Лучше в Крым слетать, чем в Тунис», — говорит сенатор.

Клинцевич добавил, что сейчас необходимо предупредить тех соотечественников, которые в настоящий момент находятся в Тунисе или планируют туда поездку. Вся соответствующая информация должна появиться на порталах для туристов.

В конце июня в Тунисе прогремело несколько взрывов. Один из них произошел неподалеку от французского посольства в столице, второй — на парковке Национального антитеррористического управления. Тогда жертвой атаки стал полицейский, еще восемь человек пострадали. В начале июля произошел еще один взрыв в пригороде столицы, ответственность за который взяла на себя ИГ.