Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведчук назвал переговоры Путина и Зеленского положительным моментом

Медведчук назвал переговоры Путина и Зеленского положительным моментом

 Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства РФ жителям всего Донбасса

Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства РФ жителям всего Донбасса
Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

 Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР
Глава Минобороны Сербии поблагодарил главкома НАТО за понимание нейтралитета

Глава Минобороны Сербии поблагодарил главкома НАТО за понимание нейтралитета

 Мексиканский наркобарон Коротышка получил пожизненный срок в США

Мексиканский наркобарон Коротышка получил пожизненный срок в США
Медведчук назвал переговоры Путина и Зеленского положительным моментом

Медведчук назвал переговоры Путина и Зеленского положительным моментом

 Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства РФ жителям всего Донбасса

Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства РФ жителям всего Донбасса
Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

 Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР
Глава Минобороны Сербии поблагодарил главкома НАТО за понимание нейтралитета

Глава Минобороны Сербии поблагодарил главкома НАТО за понимание нейтралитета

 Мексиканский наркобарон Коротышка получил пожизненный срок в США

Мексиканский наркобарон Коротышка получил пожизненный срок в США
17:42   17 Июля 2019
Весь мир

Клинцевич посоветовал Крым туристам вместо Туниса, где ИГ* грозит терактами

Клинцевич посоветовал Крым туристам вместо Туниса, где ИГ* грозит терактами

Боевики запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) опубликовали ролик, в котором призывают к террористическим атакам в Тунисе. Радикалы планируют пролить кровь в туристических зонах страны.  

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в комментарии «Политике Сегодня» призвал спецслужбы России выяснить, угрожает ли опасность российским путешественникам в стране Магриба.

«Сначала нужно во всем разобраться. — заметил сенатор.— Для этого у нас есть специальные структуры в МИДе и спецслужбы, которые должны уточнить, нет ли какого-либо специального проекта, который направлен на то, чтобы навредить нашим людям. Здесь нужен детальный разговор».

Сенатор добавил, что Тунис — крайне небезопасное место для россиян. Планируя отдых, лучше выбирать российские курорты: это будет дешевле и интереснее.

«У нас достаточно сейчас своих курортов, которые вполне могут составить альтернативу Тунису. Просто людям нужно посмотреть в интернете, как там хорошо и красиво. Лучше в Крым слетать, чем в Тунис», — говорит сенатор.

Сенатор Клинцевич посоветовал россиянам отдыхать в безопасном Крыму, а не в Тунисе

Клинцевич добавил, что сейчас необходимо предупредить тех соотечественников, которые в настоящий момент находятся в Тунисе или планируют туда поездку. Вся соответствующая информация должна появиться на порталах для туристов.

В конце июня в Тунисе прогремело несколько взрывов. Один из них произошел неподалеку от французского посольства в столице, второй — на парковке Национального антитеррористического управления. Тогда жертвой атаки стал полицейский, еще восемь человек пострадали. В начале июля произошел еще один взрыв в пригороде столицы, ответственность за который взяла на себя ИГ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Валерия Крутецкая
#россия #туризм #игил #теракты #тунис

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...