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16:42   17 Июля 2019
Россия

Медведев назвал сроки перехода на цифровые паспорта

Медведев назвал сроки перехода на цифровые паспорта

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия к 2024 году должна перейти на электронные паспорта. Сейчас необходимо определить его параметры, передает слова главы правительства 17 июля РИА Новости. 

В среду премьер выступил на совещании по вопросу внедрения электронного удостоверения личности гражданина России. По словам Медведева, до 2024 года россияне должны начать пользоваться электронными паспортами. 

«Цель здесь в том, чтобы к 2024 году жители нашей страны в полной мере могли использовать электронный паспорт. Времени остаётся немного, и сейчас нужно определиться с основными параметрами электронного паспорта», — передает РИА Новости слова премьера. 

Медведев добавил, что необходимо определиться с окончательным видом такого документа, его содержанием, а также решить проблему защиты данных. 

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Максим Акимов одобрил предложенную НИИ «Восход» концепцию перехода на электронные паспорта. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #паспорт #общество #цифровые технологии

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