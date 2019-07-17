Медведев назвал сроки перехода на цифровые паспорта

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия к 2024 году должна перейти на электронные паспорта. Сейчас необходимо определить его параметры, передает слова главы правительства 17 июля РИА Новости.

В среду премьер выступил на совещании по вопросу внедрения электронного удостоверения личности гражданина России. По словам Медведева, до 2024 года россияне должны начать пользоваться электронными паспортами.

«Цель здесь в том, чтобы к 2024 году жители нашей страны в полной мере могли использовать электронный паспорт. Времени остаётся немного, и сейчас нужно определиться с основными параметрами электронного паспорта», — передает РИА Новости слова премьера.

Медведев добавил, что необходимо определиться с окончательным видом такого документа, его содержанием, а также решить проблему защиты данных.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Максим Акимов одобрил предложенную НИИ «Восход» концепцию перехода на электронные паспорта.