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 Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии

Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии
16:43   17 Июля 2019
Весь мир

Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии

Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии

Сирийский источник Федерального агентства новостей сообщил, что в район поселения Калаз-Тахтани недавно прибыла колонна боевиков террористической группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ). По его словам, на одной из машин вместе с черным знаменем джихадистов установили отличительный голубой флаг приверженцев этой террористической группировки.

По информации источника, рядом с городом Кабана, который расположен к югу от Калаз-Тахтани, местные жители видели более двадцати машин повышенной проходимости. Они двигались со стороны Джиср аш-Шугура. В составе колонны следовали четыре автомобиля, оснащенные минометами, и две грузовые машины, которые перевозили артиллерийское оружие.

Также в районе населенного пункта Сирмания, который расположен в трех километрах восточнее Кабаны, заметили позиции группировки численностью более 100 боевиков. Предположительно, в местности сосредоточились до двух тысяч террористов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #общество #весь мир

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