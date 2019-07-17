Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии

Сирийский источник Федерального агентства новостей сообщил, что в район поселения Калаз-Тахтани недавно прибыла колонна боевиков террористической группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ). По его словам, на одной из машин вместе с черным знаменем джихадистов установили отличительный голубой флаг приверженцев этой террористической группировки.

По информации источника, рядом с городом Кабана, который расположен к югу от Калаз-Тахтани, местные жители видели более двадцати машин повышенной проходимости. Они двигались со стороны Джиср аш-Шугура. В составе колонны следовали четыре автомобиля, оснащенные минометами, и две грузовые машины, которые перевозили артиллерийское оружие.

Также в районе населенного пункта Сирмания, который расположен в трех километрах восточнее Кабаны, заметили позиции группировки численностью более 100 боевиков. Предположительно, в местности сосредоточились до двух тысяч террористов.