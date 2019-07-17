Глава Молдавии обсудил с вице-премьером Козаком скидки на российский газ

Президент Молдавии Игорь Додон провел встречу в Москве с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, обсудив с ним возможность предоставления скидки на российский газ для Кишинева.

«Обсудили вопросы бесперебойного обеспечения нашей страны природным газом, учитывая, что соглашение по транзиту через территорию Украины истекает в конце 2019 года, а также просьбу молдавской стороны по предоставлению скидки на газ ‪с 1 сентября‬», — сообщил Додон на своей странице в Facebook.

Также Додон поблагодарил российскую сторону за продление соглашения о беспошлинном экспорте в РФ некоторых молдавских товаров и понадеялся на расширение списка ввозимой в Россию продукции, не облагаемой пошлиной.

«Уделили внимание и текущим вопросам, в том числе проблеме выдачи разрешений на транспортные перевозки и расширение списка экономических агентов по поставкам консервной и винодельческой продукции», — отметил молдавский глава.

Руководство Молдавии надеется, что Москва сможет договориться с Киевом о транзите газа, а Кишенев будет получать его через Украину. Контракт «Газпрома» с «Нафтогазом Украины» заканчивается в конце текущего года: президент Владимир Путин заявлял, что без достижения договоренностей транзит российского топлива на Украину может прекратиться.