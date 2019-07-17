Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Москвичей экстренно предупредили о надвигающейся грозе

Москвичей экстренно предупредили о надвигающейся грозе

 Крутой и кликабельный «шкулфон» заменит детям скучных педагогов

Крутой и кликабельный «шкулфон» заменит детям скучных педагогов
Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

 Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР
Роттердам и Маастрихт претендуют на проведение «Евровидения-2020»

Роттердам и Маастрихт претендуют на проведение «Евровидения-2020»

 Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии

Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии
Москвичей экстренно предупредили о надвигающейся грозе

Москвичей экстренно предупредили о надвигающейся грозе

 Крутой и кликабельный «шкулфон» заменит детям скучных педагогов

Крутой и кликабельный «шкулфон» заменит детям скучных педагогов
Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

 Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР
Роттердам и Маастрихт претендуют на проведение «Евровидения-2020»

Роттердам и Маастрихт претендуют на проведение «Евровидения-2020»

 Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии

Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии
16:23   17 Июля 2019
Россия

Госдума в первом чтении поддержала право полиции объявлять предостережения

Госдума в первом чтении поддержала право полиции объявлять предостережения

Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому полиция получает право объявлять обязательные для исполнения предостережения в среду, 17 июля. Авторы инициативы — группа членов комитета ГД по безопасности во главе с председателем Василием Пискаревым.

Законопроект вносит изменения в 13 ФЗ «О полиции». Предполагается, что полиция получит право объявлять гражданам обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений.

Ранее российское правительство поддержало законопроект. На заседании комитета Пискарев подчеркнул, что инициатива — «не репрессивная мера». Она связана с профилактикой правонарушений, отметил парламентарий,

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#госдума #законопроект #полиция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...