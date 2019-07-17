Госдума в первом чтении поддержала право полиции объявлять предостережения

Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому полиция получает право объявлять обязательные для исполнения предостережения в среду, 17 июля. Авторы инициативы — группа членов комитета ГД по безопасности во главе с председателем Василием Пискаревым.

Законопроект вносит изменения в 13 ФЗ «О полиции». Предполагается, что полиция получит право объявлять гражданам обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений.

Ранее российское правительство поддержало законопроект. На заседании комитета Пискарев подчеркнул, что инициатива — «не репрессивная мера». Она связана с профилактикой правонарушений, отметил парламентарий,