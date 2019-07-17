Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Москвичей экстренно предупредили о надвигающейся грозе

Москвичей экстренно предупредили о надвигающейся грозе

 Крутой и кликабельный «шкулфон» заменит детям скучных педагогов

Крутой и кликабельный «шкулфон» заменит детям скучных педагогов
Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

 Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР
Роттердам и Маастрихт претендуют на проведение «Евровидения-2020»

Роттердам и Маастрихт претендуют на проведение «Евровидения-2020»

 Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии

Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии
Москвичей экстренно предупредили о надвигающейся грозе

Москвичей экстренно предупредили о надвигающейся грозе

 Крутой и кликабельный «шкулфон» заменит детям скучных педагогов

Крутой и кликабельный «шкулфон» заменит детям скучных педагогов
Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

 Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР
Роттердам и Маастрихт претендуют на проведение «Евровидения-2020»

Роттердам и Маастрихт претендуют на проведение «Евровидения-2020»

 Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии

Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии
16:34   17 Июля 2019
Россия

Деятельность банды торговцев оружием пресекли в Курской области

Деятельность банды торговцев оружием пресекли в Курской области

Деятельность десяти подпольных мастерских по модернизации оружия пресекли в Курской области. Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 90 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.

В состав преступной группы вошли жители региона. Они изготавливали основные части огнестрельного оружия и сбывали их в различные субъекты России.

Были изъяты два пулемета, 12 автоматов, семь пистолетов-пулеметов, 13 карабинов и винтовок, 57 пистолетов и револьверов, самодельное стреляющее устройство, а также 3,6 килограмма пороха, ручная осколочная граната «Ф-1», около шести тысячи патронов и комплектующих для их производства, более 400 основных частей оружия, два приспособления для бесшумной стрельбы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#оружие #курская область #фсб рф #незаконный оборот оружия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...