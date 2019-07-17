Деятельность банды торговцев оружием пресекли в Курской области

Деятельность десяти подпольных мастерских по модернизации оружия пресекли в Курской области. Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 90 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.

В состав преступной группы вошли жители региона. Они изготавливали основные части огнестрельного оружия и сбывали их в различные субъекты России.

Были изъяты два пулемета, 12 автоматов, семь пистолетов-пулеметов, 13 карабинов и винтовок, 57 пистолетов и револьверов, самодельное стреляющее устройство, а также 3,6 килограмма пороха, ручная осколочная граната «Ф-1», около шести тысячи патронов и комплектующих для их производства, более 400 основных частей оружия, два приспособления для бесшумной стрельбы.