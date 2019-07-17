Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, где прошла служба.

Монастырь является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе страны.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что в среду у Путина и Лукашенко на Валааме запланирован "день неформального общения". Они посетят главный собор и музей Валаама.

Вечером президенты вернутся в Петербург. 18 июля лидеры двух государств поучаствуют в официальных мероприятиях, в том числе в форуме регионов России и Белоруссии.