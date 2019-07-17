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16:24   17 Июля 2019
Россия

«Ростех» выводит на рынок мобильные «надувные» здания

«Ростех» выводит на рынок мобильные «надувные» здания

Здания с пневматической каркасной конструкцией производит холдинг «Росэлектроника», который входит в госкорпорацию «Ростех». Они предназначены для быстрого возведения временных помещений, например полевого госпиталя, склада или места временного размещения при ликвидации ЧС.

Пневмокаркасные конструкции создало Долгопрудненское КБ автоматики, которое входит в холдинг. Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко отметил, что разработка полностью соответствует современным экологическим стандартам, причем самым высоким. Также он добавил, что ее можно использовать в Арктике.

Установка такого здания занимает всего один-два часа, в зависимости от конструкции. Стоимость начинается с полутора миллионов рублей и также зависит от пожеланий заказчика. Электрический компрессор нагнетает воздух в баллоны-трубки, за счет чего дом «встает». В сложенном виде конструкция мобильна, компактна и имеет небольшой вес.

«Ростех» выводит на рынок мобильные «надувные» здания

Более того, «надувное» здание не нуждается в фундаменте, его можно установить на любой поверхности. Дом можно дополнить воротами, дверьми, люками, вентиляцией и даже системой отопления. Разработка выдерживает температуры от минус до плюс 60 градусов по Цельсию и способна выстоять в сильный ветер и даже снегопад. Помещение можно собрать и использовать вновь при необходимости.

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Автор: Анна Манц
#здание #ростех #пневматика

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