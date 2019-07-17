Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

Глава партии Украины «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук представляет в Европарламенте план по урегулированию в Донбассе. Он, в частности, включает автономный статус региона.

На встрече с депутатами Европарламента он отметил, что механизм плана предусматривает прямой диалог Киева, Донецка, Луганска и Москвы. Он назвал мир в Донбассе главным ожиданием большинства жителей Украины как от президента, так и от парламента.

«Прекращение боевых действий является самой актуальной проблемой, которую надо разрешить», — подчеркнул Медведчук.

Ранее в январе на партийном съезде политик предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины. Медведчук также предложил создать в регионе собственных органов госуправления, включая парламент и правительство. Позже украинская Генпрокуратура возбудила дело против Медведчука по статьям «госизмена» и «посягательство на территориальную целостность Украины».