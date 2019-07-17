Япония оснастила новый миноносец системой «Иджис»

Япония в среду, 17 июля, спустила на воду новый эскадренный миноносец с системой раннего обнаружения баллистических ракет «Иджис» (Aegis). Корабль «Хагуро» построили для морских сил самообороны страны, а церемония спуска состоялась на судоверфи в Иокогам, которая расположена к юго-западу от Токио​​​.

Эскадренный миноносец построила корпорация Japan Marine United. Эксплуатировать «Хагуро» начнут в марте 2021 года. Теперь у Японии есть восемь кораблей, которые оснастили системой «Иджис» для защиты от баллистических ракет. Стоимость постройки эскадренного миноносца привесила полтора миллиарда долларов.

Япония купила американцев систему «Иджис» в 2017 году. Токийское правительство заявляло, что новая система ПРО сдержит угрозы, которые исходят от Северной Кореи.