Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Москвичей экстренно предупредили о надвигающейся грозе

Москвичей экстренно предупредили о надвигающейся грозе

 Крутой и кликабельный «шкулфон» заменит детям скучных педагогов

Крутой и кликабельный «шкулфон» заменит детям скучных педагогов
Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

 Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР
Роттердам и Маастрихт претендуют на проведение «Евровидения-2020»

Роттердам и Маастрихт претендуют на проведение «Евровидения-2020»

 Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии

Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии
Москвичей экстренно предупредили о надвигающейся грозе

Москвичей экстренно предупредили о надвигающейся грозе

 Крутой и кликабельный «шкулфон» заменит детям скучных педагогов

Крутой и кликабельный «шкулфон» заменит детям скучных педагогов
Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

 Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР

Электронная очередь на получение паспортов РФ появится в ЛНР
Роттердам и Маастрихт претендуют на проведение «Евровидения-2020»

Роттердам и Маастрихт претендуют на проведение «Евровидения-2020»

 Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии

Террористы усиливают линию разграничения с армией САР в Латакии
16:25   17 Июля 2019
Весь мир

Япония оснастила новый миноносец системой «Иджис»

Япония оснастила новый миноносец системой «Иджис»

Япония в среду, 17 июля, спустила на воду новый эскадренный миноносец с системой раннего обнаружения баллистических ракет «Иджис» (Aegis). Корабль «Хагуро» построили для морских сил самообороны страны, а церемония спуска состоялась на судоверфи в Иокогам, которая расположена к юго-западу от Токио​​​.

Эскадренный миноносец построила корпорация Japan Marine United. Эксплуатировать «Хагуро» начнут в марте 2021 года. Теперь у Японии есть восемь кораблей, которые оснастили системой «Иджис» для защиты от баллистических ракет. Стоимость постройки эскадренного миноносца привесила полтора миллиарда долларов.

Япония купила американцев систему «Иджис» в 2017 году. Токийское правительство заявляло, что новая система ПРО сдержит угрозы, которые исходят от Северной Кореи.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#япония #общество #весь мир #миноносец

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...