Япония оснастила новый миноносец системой «Иджис»
Япония в среду, 17 июля, спустила на воду новый эскадренный миноносец с системой раннего обнаружения баллистических ракет «Иджис» (Aegis). Корабль «Хагуро» построили для морских сил самообороны страны, а церемония спуска состоялась на судоверфи в Иокогам, которая расположена к юго-западу от Токио.
Эскадренный миноносец построила корпорация Japan Marine United. Эксплуатировать «Хагуро» начнут в марте 2021 года. Теперь у Японии есть восемь кораблей, которые оснастили системой «Иджис» для защиты от баллистических ракет. Стоимость постройки эскадренного миноносца привесила полтора миллиарда долларов.
Япония купила американцев систему «Иджис» в 2017 году. Токийское правительство заявляло, что новая система ПРО сдержит угрозы, которые исходят от Северной Кореи.
7月17日、海上自衛隊は、JMU 横浜事業所 磯子工場において、「平成28年度計画護衛艦の命名・進水式」を実施し、「はぐろ」と命名しました。共同交戦能力（ＣＥＣ）を持つことにより、防空能力の更なる向上を図ります。艦名は、山形県に位置する出羽三山のひとつである「羽黒山」に由来しています。 pic.twitter.com/uEvH0PoLtg— 防衛省 海上自衛隊 (@JMSDF_PAO) 17 июля 2019 г.